Тбилиси, 9 октября, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Грузия потеряла за июль-август 2019 года около $113 млн из-за запрета авиарейсов из России, заявила руководитель грузинской Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телеканалу «Имеди».

Флаг Грузии

По ее словам, в первой половине 2019 года доходы страны от туризма росли, из-за такой положительной динамики Тбилиси ожидал получить в третьем квартале «беспрецедентно высокие» доходы. Однако после запрета авиарейсов из России потери в отрасли туризма в Грузии составили $57 млн, а в августе — $56 млн. Квривишвили подчеркнула, что в сентябре был зафиксирован небольшой рост потока туристов, однако руководство страны этими показателями осталось недовольно.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что решение о восстановлении авиарейсов между Россией и Грузией необходимо принять как можно скорее. Он подчеркнул, что туризм является одним из способов разрядки напряжения между странами.