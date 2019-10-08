Вашингтон, 9 октября, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Мазлум Кобани, командующий вооружёнными силами коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), заявил, что курдские отряды будут сопротивляться войскам Турции с оружием в руках, если те попытаются вторгнуться на север Сирии, сообщает 8 октября американская газета The New York Times.

Kurdishstruggle Боец курдской пешмерги

Кобани заявил, что курды воюют уже семь лет и готовы продолжать войну ещё такой же срок.

Курдский командир считает, что США ведут двусмысленную политику по отношению к сирийским курдам, что демонстрирует решение об отводе американских войск из северной Сирии.

«Не должно быть никакой двойственности», — заявил Кобани.

Он обратился с призывом к американскому народу, прося его оказывать давление на политиков и генералитет США с тем, чтобы те не допустили агрессии Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 октября заявил о турецких планах самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии.

6 октября турецкий лидер говорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону. В итоге Вашингтон сообщил, что не будет поддерживать и не примет участия в турецкой военной операции. Американские военные были выведены из зоны её проведения.

Трамп заявил, что если турецкая сторона совершит нечто, «выходящее за рамки гуманности», то будет иметь экономические проблемы.