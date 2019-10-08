Кишинёв, 9 октября, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон против продвигаемой МВФ идеи повышения налогов и тарифов, поскольку «такие действия вредят экономическому росту, содействуют исходу населения из страны и не приносят ожидаемых положительных результатов». Об этом Додон заявил на встрече с находящейся в Молдавии миссией МВФ, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

В особенности, по словам Додона, это касается изменения налогового законодательства для сектора гостиничного и ресторанного бизнеса. «По нашему мнению, эти меры могут навредить перспективам развития стратегической для Республики Молдова отрасли — туризма», — сказал президент.

Вместе с тем он подтвердил готовность продолжать сотрудничество с МВФ по истечении срока нынешней программы в 2020 году. «Республике Молдова нужна финансовая поддержка со стороны традиционных партнеров. Мы будем находить возможности для расширения географии потенциальных доноров на институциональной или двусторонней основе. Однако главный упор будет сделан на внутреннюю политику, нацеленную на экономическое развитие, расширение налоговой базы и повышение инвестиционной привлекательности, исходя из национального интереса страны», — добавил он.

Президент также рассказал команде МВФ о намерении в ближайшее время запустить пакет мер экономического характера, направленных на содействие экономическому росту страны.