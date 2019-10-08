Пекин, 9 октября, 2019, 00:40 — ИА Регнум. Китай требует от Соединенных Штатов снять санкции с 28 китайских компаний, ранее введенные из-за уйгурского вопроса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

GoShow Китайский дракон

В ведомстве подчеркнули, что в противном случае Китай готов принять срочные меры для защиты своих внутренних интересов. Также представители министерства коммерции призвали Вашингтон прекратить «безответственные высказывания» по уйгурскому вопросу и перестать вмешиваться во внутренние дела Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты ввели санкции против 28 китайских компаний, которые Вашингтон подозревает в «нарушении прав человека» и преследовании мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В ответ Пекин выразил Вашингтону протест из-за вмешательства США во внутренние дела Китая.