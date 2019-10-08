Амстердам, 9 октября, 2019, 00:10 — ИА Регнум. Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17. Об этом сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам.

Defensie.nl Похороны пассажиров рейса MH17

Он написал, что парламент Нидерландов единогласно проголосовал за расследование роли Украины в деле о крушении MH17, в частности расследованию предстоит выяснить, почему Украина, которая начала боевые действия в Донбассе, не закрыла воздушное пространство для гражданской авиации.

«Предложение относительно дальнейшего расследования того факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что одобрили единогласно», — написал депутат Крис ван Дам.

Напомним, что расследование причин крушения MH17 длится уже больше пяти лет и никаких результатов пока нет, кроме голословных обвинений в адрес России о том, что это она якобы ответственна за крушение самолета.

По сути Нидерланды, ведущие расследование (самолет летел из Амстердама) подгоняют расследование под заранее заготовленное решение о том, что в гибели самолета якобы виноваты Россия и Народные республики Донбасса.