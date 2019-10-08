Вашингтон, 9 октября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Госдеп США запретил послу США в ЕС Гордону Сондланду давать показания в Конгрессе по делу о возможном давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, сообщила 8 октября газета The Guardian.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Посол прибыл для дачи показаний в Вашингтон из Брюсселя.

«Посол Сондланд глубоко разочарован тем, что сегодня он не сможет давать показания. Он твердо верит, что всегда действовал в наилучших интересах Соединенных Штатов, и он готов ответить на вопросы комитета полностью и правдиво», — рассказал адвокат посла Роберт Лускин.

Отметим, что фамилия Сондланда фигурирует в докладе информатора, который спровоцировал скандал вокруг переговоров Трампа с Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что его не волнует появление ещё одного осведомителя из американской разведки в деле о его разговоре с Зеленским. Сам скандал он считает попытками представителей Демократической партии США «выиграть проигранные выборы».

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