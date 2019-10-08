Нью-Йорк, США, 8 октября, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит опустились примерно на 1−1,5% за день торгов, 8 октября передает агентство Reuters.

Benoît Prieur Уолл-стрит

К окончанию торгов индекс Dow Jones упал на 314,59 пункта (1,19%), до 26 163,43 пункта, индекс S&P 500 упал 45,8 пункта (1,56%), до 2892,99 пункта, индекс Nasdaq упал на 132,52 пункта (1,67%), до 7823,78 пункта.

Больше всего за день торгов на Уолл-стрит просели акции китайских корпораций, таких как Alibaba Group и Baidu, а также компаний США, зависящих от экспорта из Китая.

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