Киев, 8 октября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год предусмотрено более 3,4 млрд гривен на проведение переписи населения, заявили 8 октября в пресс-службе министерства финансов Украины.

Николай Рачков. Украинец . Вторая половина XIX в

Кроме того, ещё 10,6 млн гривен будет выделено на проведение «не менее важных наблюдений».

На обследование условий жизни домохозяйств выделят 7,3 млн гривен.

«Для того, чтобы мотивировать домохозяйства к участию в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений во время проведения обследования условий их жизни — эти расходы в 2020 г. дополнительно будут стоить бюджету 7,3 млн грн», — заявили в пресс-службе.

Напомним, последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году.

Как сообщало информационное агентство «Укринформ», ранее министр правительства Украины Дмитрий Дубилет заявил, что перепись населения Украины обойдётся в 5 млрд гривен или более $207 млн.

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