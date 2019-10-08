Ереван, 8 октября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Вдохновленная ароматами армянских цветов всемирно известная телезвезда Ким Кардашян по отъезде из Армении будет думать о создании нового парфюма.

azatutyun.am Ким Кардашян

Об этом Ким Кардашьян заявила, выступая в качестве докладчика на Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019 в Ереване. Она отметила, насколько впечатлена своим вторым визитом в Армению."Это отличная идея. Что-то, что я никогда не делала. Я была вдохновлена вчера, когда мы ехали на машине по дорогам Армении. Я думаю о создании духов на основе ароматов армянских цветов», — сказала она.

Кардашян, у которой в соцсетях насчитывается 250 миллионов подписчиков, также сообщила, что уезжает в Соединенные Штаты с четырьмя новыми идеями. За кулисами во время краткого брифинга журналисты попыталось выяснить, какие хорошие новости она привезла для жителей Армении, о чем намекала в своем микроблоге в Twitter накануне своего визита в Армению. Журналисты также спросили, собирается ли Кардашян начать какой-то бизнес или сделать инвестиции в Армении?

Ким Кардашян «Я веду переговоры с рядом крупных армянских инвесторов, пытаясь, возможно, найти здесь фабрику, где смогут производить мое утягивающее нижнее белье, и мы пытаемся понять, какого типа фабрики здесь существуют, которые могут производить подобную продукцию. Это очень важный вопрос для меня. И, например, PicsArt, представитель которого был вместе со мной на сцене, я работаю с ними, и мы посетим их офис. Я очень люблю работать с армянскими компаниями, с компаниями, работающими в Армении, и моя мечта — создать фабрику SKIMS здесь, в Армении. А если это не удастся, по крайней мере, сделать что-то подобное. Я бы очень этого хотела».

Сделавшая блестящую карьеру мать четырех детей Ким Кардашян перед многотысячным залом рассказала, как она достигла этой славы: четкой цели стать публичным человеком у нее не было, просто она по натуре организованный человек, всегда стремящийся побеждать. И история ее успеха состоит из ошибок и достижений. Она обратилась к женщинам с воодушевляющим призывом: «Главное не сломаться».

Говоря о семье, Кардашян подчеркнула, что для нее было большой честью крестить детей в Армении. Это воспоминание останется с ней навсегда.

Сегодня многие политики представлены в социальных сетях. На вопрос, что она думает об активности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соцсетях, Ким Кардашян ответила: «Почему бы и нет, если это может быть полезным?»