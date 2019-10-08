Багдад, 8 октября, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Правительство Ирака опубликовало второй пакет социальных реформ, которые обещает произвести в ответ на требования протестующих, 8 октября передает агентство Reuters.

The U.S. Army Жители Мосула

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди опубликовал в социальных сетях план из 13 пунктов, включающий субсидии и строительство жилья для бедных, образовательные программы для безработных.

При этом большая часть Ирака отрезана от интернета и соцсетей с начала массовых протестов, которые уже унесли жизни не менее 110 человек.

Читайте также: В багдадском Садр-Сити обстрелян полицейский конвой