Вашингтон, 8 октября, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Военные контингенты США ушли с северо-востока Сирии из-за турецкой военной операции, заявил 8 октября на брифинге официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

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По его словам, силы США были удалены с направления потенциального вторжения турецких войск из соображений безопасности, но о полном уходе США с территории Сирии речь не идёт.

«Наша позиция заключается в том, что создание зоны безопасности на севере Сирии необходимо для поддержания стабильности. К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели силы США с направления турецкого вторжения для их безопасности. Сейчас мы меняем ничего в нашем силовом присутствии в Сирии», — указано в заявлении Хоффмана.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября турецкие ВВС и артиллерия начали наносить удары по курдам на севере Сирии. Ранее курдов поддерживали и прикрывали от турецких ударов американские военные.