Багдад, 8 октября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Неизвестные обстреляли полицейский конвой в районе Садр-Сити столицы Ирака, 8 октября передает агентство Reuters.

U.S. Air Force Иракские полицейские

Согласно заявлению полиции, в результате обстрела погиб один сотрудник сил безопасности, четверо получили ранения.

Багдадский Садр-Сити является оплотом «Армии Махди» шиитского лидера Муктады ас-Садра. 6 октября в результате столкновений с полицией в районе погибли 15 человек.

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