Киев, 8 октября, 2019, 23:30 — ИА Регнум. В 2020 году приоритетом для Министерства обороны Украины будет закупка вооружений и техники, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 8 октября в социальной сети Facebook.

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«Основной приоритет для нас будет оставаться неизменным — это вооружение и военная техника, а также восстановление объектов критической инфраструктуры», — рассказал он.

Загороднюк отметил, что министерство совместно с правительством и Советом национальной безопасности и обороны Украины продолжает уточнять некоторые статьи бюджета, и скоро проинформирует общество о распределении средств.

Как сообщил телеканал 112.ua, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году расходы на оборону будут увеличены до рекордных значений за всю историю Украины.