Вашингтон, 8 октября, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Российские хакеры из «Агентства интернет-исследований» в 2016 году действительно способствовали избранию Трампа и проигрышу Клинтон, сообщают 8 октября американские СМИ со ссылкой на Комитет по разведке Сената США.

Во всём виноваты русские

При этом подчёркивается, что «русские хакеры» действовали по указанию российских властей.

Эти сообщения в СМИ связаны с публикацией второй части расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы США в 2016 году.

По мнению Комитета сената, «русские хакеры» целенаправленно поддерживали кандидата Трампа и вредили кампании Клинтон в социальных сетях.

Кроме того, в докладе сказано, что особое внимание «русские хакеры» уделили воздействию на избирателей афроамериканского происхождения.

О каких-либо доказательствах этих утверждений не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в США был обнародован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Следователи не смогли обнаружить признаков сговора между российскими организациями и предвыборным штабом Дональда Трампа.