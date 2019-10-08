Брюссель, 8 октября, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.

Brexit

«Мы не согласимся на сделку, которая подрывает соглашение Страстной пятницы и мирный процесс (в Ирландии) или ставит под угрозу целостность нашего единого рынка», — заявил Сассоли после переговоров.

Глава Европарламента отметил, что «на данном этапе» видит только «две альтернативы — продление сроков (Brexit) или отсутствие сделки».

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