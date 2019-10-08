Лондон, 8 октября, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выходят из «красной зоны», 8 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент нефть Brent снова поднялась выше $58 — «мировой эталон» оценивается в $58,24 за баррель (-0,11, или — 0,19%). Ранее в ходе торгов нефть Brent потеряла в цене более 1%.

Нефть WTI также приближается к уровню начала торгов — марка находится в минусе на 13 центов (0,25%), на уровне $52,62 за баррель. Минимальным значением WTI в ходе торгов стали $51,84 за баррель.

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