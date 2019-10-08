Нью-Йорк, США, 8 октября, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Акции компаний из Китая на фондовом рынке США ушли в минус после объявления Белого дома о скором введении новых санкций против китайских компаний, 8 октября передает агентство Reuters.

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Акции крупных китайских корпораций, таких как Alibaba Group и Baidu, потеряли от 1% до 3% стоимости. Также снижаются котировки компаний США, зависящих от поставок из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, все основные индексы Уолл-стрит проводят вторые торги в «красной зоне». В ходе торгов 7 октября индексы просели в пределах 1%.

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