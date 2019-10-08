Москва, 8 октября, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало сообщения о том, что США намереваются выйти из Договора по открытому небу. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Она напомнила, что Россия считает Договор по открытому небу весьма важным инструментом обеспечения европейской безопасности.

Захарова подчеркнула, что до настоящего времени никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) сделано не было.

Напомним, что ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел сказал, что он обеспокоен сообщениями о том, что руководство США вынашивает планы по выходу из Договора по открытому небу.

Энгел направил письмо с протестом по этому поводу в Белый дом на имя нового советника президента по национальной безопасности.

«Американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания, которые МИД России не комментирует. Считаем ДОН важным инструментом обеспечения европейской безопасности наряду с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия всегда привержена выполнению всех взятых на себя обязательств, в том числе и по Договору по открытому небу. Более того, Москва проявляет «максимальную гибкость» для сохранения данного договора.