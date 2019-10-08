Лондон, 8 октября, 2019, 21:16 — ИА Регнум. В Британии на аукционную продажу выставлена сигара, недокуренная Уинстоном Черчиллем, сообщает 8 октября The Daily Telegraph.

Уинстон Черчилль с сигарой

По информации издания, исторический окурок был подобран в 1953 году билетёром лондонского театра «Колизеум». За раритет предполагается получить не менее $7,3 тыс.

Подлинность окурка подтверждена письмом билетёрши Уинстону Черчиллю, в котором нашедшая просила разрешения рассказать о своей находке.

В ответном письме из резиденции Черчилля было указано, что он «не возражает».

Ответное письмо продаётся в комплекте с историческим окурком.