Нью-Йорк, США, 8 октября, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Фондовый рынок США не выходит из «красной зоны» — настроения инвесторов окончательно испортили намерения администрации Дональда Трампа ввести новые санкции против китайских компаний, 8 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 151,60 пункта (0,57%), до 26 326,42 пункта, индекс Nasdaq снизился на 74,45 пункта (0,94%), до 7881,84 пункта, индекс S&P 500 снизился на 26,18 пункта (0,89%), до 2912,60 пункта.

«Инвесторы не ожидают крупной или частичной сделки на этой неделе. И что-либо меньшее, чем отсрочка пошлин, будет серьезным разочарованием для рынка» , — уверен директор по инвестициям MAI Capital Management Джон Заллер.

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