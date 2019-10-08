В Севастополе лишь на треть исполнили Федеральную целевую программу
Севастополь, 8 октября, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя в городе-герое в 2019 году исполнена лишь на треть от запланированного объёма. Об этом 8 октября сообщил вице-губернатор Денис Солодовников на заседании Законодательного собрания.
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Колокол. Херсонес Таврический. Севастополь
«По состоянию на первое октября у нас освоение средств составило порядка 4,23 млрд рублей, что составляет 34,7% от бюджетных назначений соглашения» — отметили чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство экономического развития России внесло на рассмотрение федерального правительства проект, предполагающий увеличение финансирования федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года на 2,6 млрд рублей.