Омск, 8 октября, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Открытое горение ликвидировали пожарные на складе хозтоваров в городе Омске. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные машины

Пожар на складе хозтоваров на улице Универсальной произошёл 8 октября. К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь охватил склад целиком. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.

Пожару был присвоен второй (повышенный) уровень сложности, к ликвидации возгорания были привлечены 70 человек личного состава и 17 единиц техники. Тушение пожара осложнялось плохим обеспечением водой в районе.

О ликвидации открытого горения было объявлено в 22:48 (18:48 по мск). Пожарные производят проливку конструкций. Пострадавших в результате возгорания нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

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