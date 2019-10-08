Бишкек, 8 октября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Киргизские дипломаты направили министерству иностранных дел Турции ноту с просьбой вернуть паспорт и снять запрет на выезд из Турции гражданина Киргизии, которого турецкая полиция заподозрила в подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

geralt Паспортный контроль

Киргизстанец уже больше двух недель находится в аэропорту Стамбула и не может покинуть его территорию из-за того, что турецкие правоохранительные органы наложили на его паспорт арест, поскольку подозревают, что документ является поддельным.

Сотрудники киргизстанского консульства провели переговоры с прокурором Дома правосудия Стамбула и турецкими дипломатами, попросив вернуть паспорт, прекратить расследование и выпустить из Турции этого гражданина Киргизии.

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