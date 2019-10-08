Анкара, 8 октября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Парламент Турции проголосовал за продление ещё на один год разрешения на проведение военных операций на территории Сирии и Ирака, сообщает 8 октября информагентство The Associated Press.

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Предыдущее разрешение действовало до 30 октября текущего года. По решению турецкого парламента срок разрешения на военные операции за рубежом будет продлён до конца октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие парламентарии с 2014 года голосуют за продление этого разрешения.

Напомним, Анкара неоднократно заявляла о намерении провести военную операцию против сирийских курдов на северо-востоке Сирии.

С 7 октября СМИ сообщают о начале воздушных и артиллерийских ударов Турции по курдам в северо-восточных районах Сирии.

Ранее сирийские курды обвинили США в несоблюдении договорённостей по их защите от турецких военных и заявили о готовности договариваться с Дамаском и Россией.