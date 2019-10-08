Ашхабад, 8 октября, 2019, 20:31 — ИА Регнум. В узбекском городе Нукус состоялась встреча рабочих групп Туркмении и Узбекистана межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации узбекско-туркменской границы. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

stephenwd4h0 Граница

Представители властей двух стран провели считку нормативно-правовых и технических документов демаркации и договорились внести их на утверждение совместной межправкомиссии.

Также делегаты обсудили вопросы и нюансы проведения аэрофотосъемочных работ на границе Туркмении и Узбекистана.

По итогам переговоров, заместитель председателя госкомземгеодезкадастра Узбекистана Тулкин Абдуллаев и представитель министерства обороны Туркмении Мамед Мамедов подписали соответствующий протокол.