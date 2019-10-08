Москва, 8 октября, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России располагает спектром доказательств того, что главные центры, причастные к подготовке массовых беспорядков в Москве в преддверии Единого дня голосования, располагаются в Соединенных Штатах Америки. Заседание комиссии состоялось сегодня, 8 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несанкционированная акция протеста несистемной оппозиции в Москве

В ходе заседания комиссии её глава Андрей Климов (Пермский край) заявил, что у Совета Федерации есть веские доказательства того, что главные центры подготовки массовых беспорядков в Москве в преддверии выборов в Мосгордуму находятся в США. Он отметил, что четко прослеживается связь многих организаторов несанкционированных акций с разного рода зарубежными деятелями, а также центрами за рубежом.

«Главные центры — у нас есть немало доказательств этого — находятся в Вашингтоне», — сказал Климов.

Он подчеркнул, что от многих организаторов несанкционированных акций их зарубежные кураторы прямо требовали массовых беспорядков, а также дискредитации выборов и всей политической системы России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Министерства внутренних дел РФ на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России заявил, что правоохранительным органам удалось не допустить массовых беспорядков в столице с тяжкими последствиями.