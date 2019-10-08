Москва, 8 октября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Конфликт в Донбассе может в ближайшее время принять намного большие масштабы и перерасти в гражданскую войну на территории всей Украины. Об этом заявил общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские неонацисты

«В той ситуации, которая происходит с этими радикалами, которые демонстративно унижают президента своей страны… Этого «джина» безнаказанности выпустили ещё на Майдане, оправдав любые преступления, и обратно в бутылку его не затолкать», — сказал Кот.

Общественник отметил, что украинские неонацисты в течение шести лет убивали мирное население Донбасса и не были привлечены к ответственности. Это привело к тому, что радикалы привыкли к отсутствию наказания и не хотят, чтобы война на востоке Украины заканчивалась. При этом сейчас есть риск, что боевые действия начнутся на территории всей страны, заявил эксперт.