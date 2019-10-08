Вашингтон, 8 октября, 2019, 20:13 — ИА Регнум. На территории стран Ближнего Востока развёрнуто свыше четырёх тысяч военнослужащих Сил специальных операций США, что составляет 80% всех бойцов спецназа, действующих за пределами США, сообщает 8 октября издание The Intercept.

DVIDSHUB Америкканские солдаты на ближнем востоке

Издание утверждает, что только с 1 января текущего года 62% размещённых за пределами США спецназовцев были задействованы в операциях на Ближнем Востоке.

Кроме того, снижение численности регулярных войск США, действующих в зонах военных конфликтов, сопровождается ростом участия в них частных военных компаний (ЧВК).

По данным издания, к декабрю 2016 года в странах Ближнего Востока и в Афганистане действовали 42 592 сотрудника американских ЧВК.

По мнению ряда экспертов, замена регулярных войск США подразделениями ЧВК обусловлена репутационными соображениями правительства, не желающего ответственности за потери среди военных.