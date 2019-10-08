Новокузнецк, Кемеровская область, 8 октября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. При поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК) в городе Новокузнецке Кемеровской области состоялась благотворительная акция «Фото с другом». Акция была приурочена к Международному дню защиты животных и проведена совместно с новокузнецкой городской общественной организацией по защите бездомных животных «Кот и пёс».Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, мероприятие прошло в Новокузнецком парке культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина, собрав десятки семей. Горожане приняли участие в развлекательной программе, подготовленной энергетиками СГК с участием специалистов-кинологов, а также в благотворительной фотосессии с породистыми питомцами, все средства от которой пойдут на содержание и лечение бездомных животных, находящихся под опекой волонтёров НГОО ОЗБЖ «Кот и пёс».Кроме того, в рамках акции «Фото с другом» была проведена ярмарка-пристрой животных, в ходе которой две пары котят и щенков обрели семьи. Более тысячи животных в настоящее время находятся на попечении волонтеров НГО ОЗБЖ «Кот и пёс». Новокузнечане могут оказать помощь или узнать о пристраиваемых в семьи животных, обратившись в официальную группу общества https://vk.com/public4819465