Тамбов, 8 октября, 2019, 19:24 — ИА Регнум. В Тамбовской области благоустроены все дворы, включенные в проект «Формирование комфортной городской среды» 2019 года, а также 107 общественных пространств, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На данный момент работы ведутся на 12 общественных территориях.

Tambov.gov.ru Благоустроенный двор в Тамбовской области

Начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева приняла участие во всероссийском селекторном совещании по актуальным вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которое провел министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Поскольку вступает в свои права осенне-зимний сезон, то речь зашла о завершении благоустроительных работ в территориях. Владимир Якушев призвал регионы активизировать работу по реализации программы и завершить все мероприятия в срок.

В целом в стране выполнено благоустройство 57 процентов объектов: завершены работы на 7738 объектах из 13 577, включенных в программу текущего года. В Тамбовской области мероприятия по программе «Формирование комфортной городской среды» почти завершены. Полностью выполнены работы по благоустройству всех 205 дворов, включенных в программу этого года, а также 107 общественных пространств. На данный момент работы ведутся на 12 общественных территориях.

«Одной из наиболее крупных по своему масштабу и вовлечению населения является программа обустройства дворовых и общественных территорий, с воодушевлением встречаемая населением области. Это очень значимый для людей проект, и мы не должны снижать темпы его реализации», — считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

В 2019 году объем средств, направленных на Тамбовщине на реализацию федерального (регионального) проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», составляет 315,5 млн рублей. Из них свыше 306 млн рублей выделено из федерального бюджета, 6,2 млн рублей — средства бюджета области. Более 3 млн рублей добавили муниципалитеты. Сумма освоенных средств по выполненным работам составляет около 234,5 млн рублей.

Изначально количество объектов, включенных в программу, было меньше. Но из-за экономии денежных средств удалось расширить число дворов и общественных территорий. Перечень дворовых территорий был увеличен со 150 до 205, общественных — со 113 до 119.