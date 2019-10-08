Москва, 8 октября, 2019, 19:21 — ИА Регнум. Пресненский районный суд Москвы отказал продюсеру Бари Алибасову в возмещении ущерба и компенсации морального вреда на сумму 100 млн рублей с производителя средства для чистки труб «Крот» и гипермаркета «Ашан», где истец приобрел это средство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Joe Gratz Зал судебных заседаний

«8 октября 2019 года Пресненский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Алибасова к ООО АМС «Медиа», ООО «Ашан», СПАО «Ингосстрах» о компенсации морального вреда, возмещении ущерба в счет причиненного вреда здоровью. Судом постановлено решение, согласно которому в удовлетворении исковых требований Алибасова отказано», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня 2019 года с продюсером Барри Алибасовым произошёл несчастный случай. Шоумен по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот» у себя дома. В тяжёлом состоянии мужчина был доставлен в больницу. У музыканта медики диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня Алибасова выписали из НИИ имени Склифосовского, где он проходил лечение.