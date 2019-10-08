Париж, 8 октября, 2019, 18:29 — ИА Регнум. «Французский парламент показал себя вчера, 7 октября, совершенно разделенным, очень далеким от консенсуса по поводу политики в отношении мигрантов и предоставления убежища — одного из главных долгосрочных вызовов, стоящих перед страной, как и перед остальной Европой, — пишет сегодня, 8 октября, испанское издание La Vanguardia. — Премьер-министр Эдуар Филипп впервые упомянул возможность ввести систему квот для новых мигрантов на основе их национальности и профессии, как это сделали Соединенные Штаты и Канада».

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Вчерашние дебаты в национальной ассамблее и сегодняшние в сенате были инициированы по желанию президента Эммануэля Макрона, который в последние месяцы ужесточил свою риторику, прежде всего насчет размещения беженцев, давая основания заподозрить его в намерении завладеть голосами правой части политического спектра в преддверии муниципальных выборов в марте. Однако французская «президентская» система ставит главу государства выше парламента (президент подотчетен только народу), поэтому Макрон не принял участия в заседании законодательного органа, в отличие от Филиппа.

Предложение системы ранжирования, пока сформулированное очень расплывчато, стало принципиальным новшеством в речи премьер-министра. Такая инициатива не может не вызывать споры, отмечает испанское СМИ, поскольку нелегко ввести критерии отбора, которые не выглядели бы дискриминационными. Филипп также подчеркнул, что французская система предоставления убежища «переполнена» (в 2018 году поступило 123 тысячи ходатайств, больше на 23%, чем за год до этого), и необходимо принять меры.