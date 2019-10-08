Ярославль, 8 октября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин обратился к генеральному прокурору России и главе Следственного комитета в связи с исчезновением усыновленного ребенка из Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена.

Pxhere.com Детская рука

ИА REGNUM уже сообщало об этой истории. Жительница Ярославской области, мать троих детей Наталья Баженова была ограничена в родительских правах, но не лишена их. Во время ограничения младшую дочь отдали в приемную семью. Наталья попыталась через суд вернуть дочь. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ребенок уехал вместе с опекунами в Краснодарский край. Найти его теперь не могут.

«В течение более чем полугода ребенок не поставлен на учет в органы опеки и попечительства по новому месту пребывания. По указанному опекунами адресу несовершеннолетний не проживает. Органам опеки и попечительства Краснодарского края судьба ребенка неизвестна», — рассказал уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

По мнению уполномоченного по правам ребенка, разлучать детей из многодетной семьи недопустимо. Тем более что старшие дети живут с матерью.

По факту исчезновения ребенка региональный детский омбудсмен обратился к Юрию Чайке, Александру Бастрыкину, а также к руководителю Рособрнадзора Сергею Кравцову.