Тамбов, 8 октября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. В Тамбовской области открылся первый виртуальный концертный зал в рамках национального проекта «Культура», сообщили ИА REGNUM областном управлении информационной политики. Еще один скоро откроется в Тамбове.

Виртуальный зал

Тамбовчане теперь смогут лично и вполне реально приобщиться к мировой музыкальной культуре. Первый виртуальный концертный зал в рамках нацпроекта «Культура» открылся сегодня, 8 октября, в Тамбовской области. Его оборудовали в Мичуринском драматическом театре. С этим событием зрителей наукограда поздравил начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев.

Одна из главных целей национального проекта — сделать богатейшую культуру страны доступной для жителей каждого уголка страны. Для решения этой задачи проводится масштабная цифровизация культурной сферы. Создание виртуальных концертных залов в небольших населенных пунктах — часть этой работы.

Тамбовская область получила на эти цели 11,2 млн рублей. Половина этой суммы была направлена на оснащение виртуального концертного зала в Мичуринске. Современное мультимедийное оборудование и высокоскоростной интернет теперь позволят мичуринцам смотреть концерты в высоком качестве. Сегодня в этом убедились первые зрители. Они побывали на концерте, записанном на международном музыкальном фестивале в Вербье (Швейцария). В программе прозвучали симфонические поэмы Рихарда Штрауса «Дон Жуан» и «Жизнь героя» (дирижёры Пааво Ярви и Неэме Ярви).

Еще один виртуальный зал откроется на следующей неделе в Тамбове. Попасть на концерты выдающихся музыкантов можно бесплатно.