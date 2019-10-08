Людиново, Калужская область, 8 октября, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Бывший начальник муниципального отдела МВД России «Людиновский» Калужской области приговорён судом к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и лишением специального звания «подполковник полиции». Ранее данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотиваму. Об этом 8 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации областной прокуратуры.

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Органами предварительного расследования установлено, что в конце 2018 года в отношении жителя города Жиздры было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Пытаясь избежать заключения под стражу на период расследования дела, мужчина обратился к жителю города Людиново, имевшему близкое знакомство с руководством МО МВД России «Людиновский», с просьбой урегулировать данный вопрос и передал ему 60 тысяч рублей. Полученные деньги были присвоены, меры для решения вопроса не принимались. Также подсудимый с целью последующего незаконного обогащения сообщил своему знакомому, возглавлявшему на тот момент МО МВД России «Людиновский», о готовности передать ему от имени обвиняемого в краже взятку в размере 100 тысяч рублей, на что полицейский ответил согласием. При передаче денег преступники были задержаны с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Посредник осужденного полицейского по совокупности совершенных преступлений приговорен судом к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года. Наказание оба осужденных будут отбывать в исправительном учреждении общего режима.