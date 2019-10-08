Ярославль, 8 октября, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Начальник управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Галина Разживина покидает свой пост. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Причины этого пока неизвестны. Галина Разживина возглавила управление всего полгода назад, сменив на этом посту Ирину Ануфриеву, ушедшую на работу в Москву. До этого Разживина была заместителем начальника управления.