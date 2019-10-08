Минск, 8 октября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Пятый год старики и дети воюют с украинской армией и «добробатами». Об этом 8 октября в Минске на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» заявилАлександр Лукашенко.

Mzdnr.ru Парад Победы в Донецке. 9 мая 2018 года

Обращаясь к приглашённым из 61 страны гостям, белорусский лидер заявил: «Да очнитесь вы, в конце концов! Война не только на Украине, война у нас, в нашем доме. И решать эту проблему нам. И если «нормандская четверка» чего-то стоит, так давно уже надо было собраться и что-то решать». Он также отметил, что «не надо игнорировать сегодня руководителей непризнанных ЛНР, ДНР».

«И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Знаете, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны», — сказал Лукашенко.

Он усомнился в желании «нормандской четвёрки» решать проблему войны в Донбассе. По его словам, украинская сторона нарушает международные нормы ведения войны, воюя со стариками и детьми в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

«Каждый старается набрать себе политические очки. На чём? На гибели стариков и детей? Там же одни старики и дети остались! Все, кто мог убежать, уехать, оттуда убежали», — сказал Лукашенко, описывая конфликт между Украиной, ЛНР и ДНР.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко снова заявил ранее неоднократно опровергнутую МВД РБ информацию о численности беженцев: «Мы уже почувствовали, что такое конфликт в Донбассе: 160 тысяч беженцев, которые хлынули на нашу территорию. Я часто говорю, что я сравниваю проблему Европы, которая 2−3 тысячи за год беженцев с Ближнего Востока поделить не может, где их разместить. А тут 160 тысяч, и мы им назавтра же, буквально через сутки, предоставили равный статус с нашими гражданами — Белоруссии».

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«Что касается Белоруссии, мы не рвемся ни в посредники, ни в миротворцы. И не называйте это так. Никогда мы так не ставили вопрос. Мы готовы как близкие и родные люди, если Украина и Россия договорятся, сыграть ту роль, которая ими будет определена нам», — подчеркнул Лукашенко.

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