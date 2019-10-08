Ворсино, Калужская область, 8 октября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Церемония открытия производственно-логистического комплекса ООО «КСС РУС», в который инвестировано порядка 2,2 млрд рублей, состоялась 8 октября в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В калужский комплекс для полимерной продукции инвестировано 2,2 млрд рублей

Новый комплекс является подразделением немецкой компании Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG, специализирующейся на логистике насыпных грузов нефтехимического производства. ООО «КСС РУС» станет частью мультимодального транспортно-логистического центра «Фрейт Вилладж Ворсино». Он будет осуществлять прием контейнерных поездов с полимерной продукцией, а также её упаковку, хранение и отгрузку российским и зарубежным потребителям. Основным заказчиком услуг станет ПАО «СИБУР-Холдинг», который планирует обеспечить ежегодную загрузку комплекса в объеме до 500 тысяч тонн.

В рамках проекта была проведена реконструкция построенного два года назад здания «Крос-Докинг-Комплекс №2» и прилегающего земельного участка площадью более семи гектаров с инженерными сетями, а также проведена модернизация логистической инфраструктуры.