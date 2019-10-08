Калининград, 8 октября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Программа бесплатных путёвок для беременных жительниц Калининградской области будет продолжена в 2020 году. Это следует из опубликованного на сайте регионального правительства приказа, подписанного министром соцполитики области Анжеликой Майстер.

(сс) StockSnap Беременная женщина

Бесплатные путёвки в санатории области на 12 дней будут получать беременные калининградки, состоящие на учёте в региональных медорганизациях и при условии, если к 1 января 2020 года срок беременности равен или превышает срок в семь недель.

Компенсация путёвок будет осуществляться из средств областного бюджета.