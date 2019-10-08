Киев, 8 октября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Частный энергохолдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова объявил войну украинскому государству и украинской энергетике. Об этом 8 октября написал в Фейсбук депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

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«Если кто-то кому-то войну и объявлял, то ДТЭК украинскому государству и украинской энергетике. Наша цель не войны, а гарантированные свет и тепло в каждом доме по вменяемым тарифам», — отметил Герус.

Кроме того, наличие войны в энергетике между ДТЭК и Украиной признал главред украинского издания Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.

«Народный депутат Андрей Герус, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, написал специально для «БизнесЦензора» материал о вреде корпорации ДТЭК для энергосистемы Украины. Это, по сути, открытое объявление войны Ахметову со стороны государства ‑ и довольно объективная демонстрация монопольного положения ДТЭКа в энергетике. По сути, именно Ахметов контролирует энергорынок и диктует на нем цены», — отметил Бутусов.

По его словам, правительство Украины не собирается уничтожать ДТЭК. Киев хочет добиться уступок от Ахметова в вопросах снижения тарифов, поставки угля и уплаты ренты.

«Но первые выстрелы в этой войне еще не прозвучали. Уничтожать ДТЭК, конечно, никто не собирается. Думаю, «Слуги народа» таким образом решили загнать Ахметова за стол переговоров. И по тарифам, и по поставкам угля, и по ренте. А Игорь Коломойский тем временем постепенно наращивает свои энергетические структуры, как альтернативу Ахметову. Интересно теперь узнать каким будет ответ. Зима близко», — напоминает Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября депутат Герус напомнил, что ДТЭК Ахметова контролирует около 80% мощностей тепловой генерации Украины. Он обвинил компанию ДТЭК в необоснованном завышении стоимости электроэнергии на 25%, а также в искусственном создании дефицита электроэнергии в некоторых областях. Герус отметил, что ДТЭК «выключает блоки своих электростанций в определенные часы». В частности, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях с 7.00 до 8.00 и с 23.00 до 24.00 «дефицит электроэнергии достигал 8000 МВт, что сопоставимо с мощностью трех украинских атомных электростанций».