Симферополь, 8 октября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. В Крыму необходимо продолжать геологоразведочные работы для наращивания добычи углеводородов. Об этом 8 октября на своей странице «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные работы на новых объектах. Это может дать прирост запасов голубого топлива в объёме не менее 100 миллиардов кубометров на ближайшие 5−7 лет», — отметил Аксёнов.

По его словам, сегодня республика добывает около миллиарда кубометров газа при объёме потребления на полуострове в 2,5 млрд кубических метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики сообщил, что в рамках программы перспективного развития ГУП РК «Черноморнефтегаз» планируется довести годовой объём добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиардов кубометров, в 2035 году — до 2 миллиардов.