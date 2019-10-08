Токио, 8 октября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Японские ученые из Университета Тохоку утверждают, что регулярное употребление в пищу грибов снижает риск развития рака простаты.

Петр Кончаловский. Грибы. 1911

Исследование проводилось в течение долгого времени. Сотрудники Университета долгое время следили за здоровьем более 36 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. В рамках этого исследования мужчин просили заполнить анкету, которая, в том числе, включала вопрос об образе жизни, рационе питания и наличии в нём грибов. Также были вопросы о физической активности и вредных привычках.

Результаты исследования показали, что мужчины, которые регулярно употребляют грибы в пищу, обладают меньшим риском развития рака простаты. Особенно это заметно среди мужчин в возрасте 50 лет и старше, у которых рацион питания состоит в основном из мясных и молочных продуктов с ограниченным потреблением фруктов и овощей.

Кроме того, в Университете Тохоку напомнили, что грибы сами по себе являются источником минералов, антиоксидантов и витаминов.