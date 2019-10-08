Челябинск, 8 октября, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В Челябинске к отоплению подключены все жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отопление

Ранее в ряде районов города возникали аварии на теплосетях. В частности, на утро 7 октября несколько домов оставались без отопления в Советском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, включить отопление во всех домах власти собирались к октябрю. Но сделать этого не удалось. Тем не менее в большинстве жилых домов отопление дали в срок.