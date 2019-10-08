Копенгаген, 8 октября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала своего британского коллегу Бориса Джонсона продолжить переговоры с ЕС с тем, чтобы избежать сценария, при котором Великобритания вышла бы из состава Европейского союза без договора.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Дания сильно пострадает в результате «Брексита», в особенности если он не будет сопровождаться никакими договоренностями. Поэтому Дания заинтересована в том, чтобы Великобритания вышла из ЕС как можно более безболезненно. Мы готовы проявить гибкость и прагматичность в этом вопросе», — отметила глава датского правительства — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен также имел возможность переговорить со своим британским коллегой. Пресс-секретарь главы шведского правительства рассказал агентству, что это был «конструктивный диалог о выходе Великобритании из ЕС».

В ноябре прошлого года ЕС и Великобритания достигли соглашения по поводу того, как и на каких условиях организовать «Брексит». Однако британский парламент отверг этот договор, и с тех пор ситуация остается неразрешенной. Затем официальный выход Великобритании из ЕС был перенесен на 31 октября 2019 года.