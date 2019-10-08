Элиста, 8 октября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. 26 многоквартирных домов Элисты ещё не готовы к началу отопительного сезона. Допуск на эксплуатацию получили только 59% теплосчётчиков, установленных в многоэтажках. В управлении ЖКХ администрации города стараются избежать срыва кампании — на помощь к отстающим управляющим организациям приходят бригады водоканала и энергетики, сообщает пресс-служба администрации Элисты.

Отопительный сезон

Среди управляющих компаний по-прежнему отстающим числится ООО «Союз». В его введении находится более 50 домов. Специалисты МУП «Элиставодоканал» и АО «Энергосервис» помогают наладить отопительную систему этой УК. Особые опасения у властей вызывают дома в семи микрорайоне Элисты. Пока есть время, работы идут без выходных.

Отопительный сезон начнётся в Калмыкии 15 октября. Теплоснабжение 352 многоквартирных домов Элисты с центральным отоплением обеспечивают 27 котельных.