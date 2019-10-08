Москва, 8 октября, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий контроль за предпринимателями, занимающимися выращиванием овощей в теплицах, внесло в Госдуму заксобрание Самарской области, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Предлагается дополнить виды предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями представляется уведомление в орган госнадзора, деятельностью по выращиванию овощей защищенного грунта.

Новый порядок позволит проводить их плановые проверки. Кроме того, принятие закона позволит оперативно получать достоверную информацию в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, о наименовании юридического лица и других актуальных данных.

«В результате принятия законопроекта количество допускаемых нарушений санитарного законодательства и риск повторного их возникновения при выращивании овощей защищенного грунта должны будут снизиться», — отмечают авторы.