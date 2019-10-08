Сухум, 8 октября, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В рамках комплексной итоговой проверки за 2019 учебный год в российской военной базе в Абхазии прошли мероприятия по оценке уровня физической подготовки всего личного состава. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа

Военнослужащие выполнили нормативы на быстроту, силу и выносливость, в том числе бег на 100 метров, 3 и 5 километров. Также российские военные отработали метание гранат, совершили марш-бросок в полной экипировке на пять и десять километров, выполнили специальные комплексы приемов армейского рукопашного боя с автоматами и штык-ножами.

За 2019 год личный состав базы четыре раза привлекался к проверкам уровня физической подготовленности.

Военные, сдавшие экзамен по физподготовке на отлично и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100% от должностного оклада. На сегодняшний день надбавку за успехи в спорте получают около 200 военнослужащих соединения.