Всеволожск, Ленинградская область, 8 октября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Три человека стали жертвами ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области днем 8 октября. Столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и пикап марки Mitsubishi.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ДТП во Всеволожском районе Ленобласти

По предварительной информации, автокатастрофа произошла около 15:30 на 250 км федеральной трассы А-181 Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией.

Водитель грузовика совершил столкновение с легковым автомобилем. Все погибшие — трое мужчин — находились в Mitsubishi, отметили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дорожная полиция ведет проверку по факту смертельного ДТП.

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в связи с ДТП движение транспорта осуществляется только по одной полосе, в реверсивном режиме, поскольку проезжая часть оказалась частично занята поврежденным грузовым автомобилем.

«Затора нет. Претензий к дорожным органам по факту данного ДТП нет», — добавили дорожники.

Напомним, ранним утром 4 октября в Тосненском районе Ленинградской области водитель автомобиля Audi A3 и находившийся с ним молодой человек погибли в ДТП.

7 октября в результате ДТП с микроавтобусом на федеральной трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области госпитализированы три пассажира.