Вашингтон, 8 октября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Сообщением о необходимости вывода американских войск из Сирии и предоставлении курдам возможности бороться в Сирии самостоятельно Дональд Трамп нанес урон представлению о США, считает конгрессмен Уилл Хёрд. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Уилл Хёрд «Это нетрудно: не поддерживать наших давних союзников курдов означает, что мы сдаем Ближний Восток Ирану, России и Турции, и это говорит нашим друзьям, что союз с Америкой ничего не значит».

Депутат советует Трампу быть «милым с хорошими парнями и жестким с крутыми парнями, а не наоборот».

Напомним, по мнению Трампа, сейчас с Сирией должны справляться «Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды».