Москва, 8 октября, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Внешние оппоненты России постоянно проводят мониторинг общественного мнения в стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Патриотизм

«Высокий уровень патриотизма наших земляков хорошо знают и учитывают внешние оппоненты России. Они постоянно проводят социологические опросы в российских регионах. Для этого в нарушение международных правил используются даже сотрудники иностранных дипмиссий, а деньги на подобные исследования выделял в том числе и Пентагон — все документы имеются», — заявил Климов.

«Таким образом, иностранное вмешательство — вопрос не веры, а знаний», — подчеркнул он.

Он отметил, что, несмотря на все социально-экономические проблемы, большинство граждан России любят свою родину, и поэтому оппозиционеры не решаются американскими, британскими флагами, либо знамёнами Европейского Союза.